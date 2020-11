Coronavirus, Giovanni Ciacci annuncia: “Sono positivo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovanni Ciacci si aggiunge alla lunga lista dei positivi al Covid-19, ultimo in ordine cronologico dopo Iva Zanicchi e diversi membri della sua famiglia, tra i quali il fratello che purtroppo non ce l’ha fatta. Il costumista e volto noto della tv, si è sottoposto a più tamponi nel corso degli ultimi mesi e l’ultimo è risultato positivo. In tanti gli hanno espresso la propria vicinanza. Giovanni Ciacci positivo al Coronavirus Ad annunciare la sua positività al Covid-19 è stato lo stesso Giovanni Ciacci tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ciacci ha voluto subito rassicurare i fan spiegando di non aver al momento sviluppato sintomi e di stare al momento bene. “Ciao amici , ho saputo da un paio di ore che il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020)si aggiunge alla lunga lista dei positivi al Covid-19, ultimo in ordine cronologico dopo Iva Zanicchi e diversi membri della sua famiglia, tra i quali il fratello che purtroppo non ce l’ha fatta. Il costumista e volto noto della tv, si è sottoposto a più tamponi nel corso degli ultimi mesi e l’ultimo è risultato positivo. In tanti gli hanno espresso la propria vicinanza.positivo alAdre la sua positività al Covid-19 è stato lo stessotramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.ha voluto subito rassicurare i fan spiegando di non aver al momento sviluppato sintomi e di stare al momento bene. “Ciao amici , ho saputo da un paio di ore che il ...

Covid: deceduti due anziani di Campobello, un uomo a Palma e un 50enne di Favara

Sono due i morti per Covid-19 a Campobello di Licata. Si tratta di un ultranovantenne, ospite della casa di riposo dove si è sviluppato un “focolaio”, e un ultraottantenne ricoverato all’ospedale “San ...

