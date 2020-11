TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'convinto che usciremo presto da crisi e da seconda ondata'... - TG24info : #Arpino / Fontana Liri - #Coronavirus: gli aggiornamenti sui contagi purtroppo registrano un decesso -… - Giusi13853185 : RT @Libero_official: 'Tutte le settimane questa pantomima'. #Merlino, lo sfogo a #lariachetira dopo l'ennesimo scontro duro tra la #Lombard… - Libero_official : 'Tutte le settimane questa pantomima'. #Merlino, lo sfogo a #lariachetira dopo l'ennesimo scontro duro tra la… - MaxLandra : RT @serebellardinel: Sono 5.697 i nuovi casi di #Coronavirus #Lombardia di giovedì 26 novembre e i morti sono 207,contro i 155 di ieri!! Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

Sono cominciate stamane poco prima delle 9.00 le operazione di rimorchio della nave Quirino colpita da un incendio lo scorso 2 novembre nella sala macchine e da allora era ferma in banchina nel porto ...Tutti sotto processo. Il gup del tribunale di Cassino, Sodano, ha rinviato a giudizio gli indagati dell'inchiesta 'Welcome to Italy'. L'ex vice sindaco di San Giorgio, Massimo Trez ...