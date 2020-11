Coronavirus | ecco le regioni che cambieranno colore da domenica

Leggi su notizie

(Di venerdì 27 novembre 2020) DalePiemonte, Lombardia e Calabria passeranno nella zona arancione, mentre Liguria e Sicilia retrocederanno in quella gialla. Covid: Piemonte, Lombardia e Calabria in zona arancione. gialla per Sicilia e Liguria su Notizie.it.