Coronavirus | ecco come sta cambiando la mobilità ai tempi della pandemia

(Di venerdì 27 novembre 2020)si stanno trasformando, indi Covid, le abitudini degli italiani nel rapporto con la? Prova a spiegarlo il Centro Studi di AutoScout24 (il principale portale in Europa di annunci di auto e moto), che ha condotto un’indagine internazionale sui propri utenti in Italia, Germania, Olanda, Belgio e Austria. Il primo dato, per nulla sorprendente a dire il vero, è il ruolo centrale assunto dell’auto privata per gli spostamenti: una soluzione nettamente preferita ai mezzi di trasporto pubblico, car sharing e al noleggio. Perché? Soprattutto per un discorso di sicurezza, anche psicologica, legata al minor rischio di contagio: nel nostro Paese, in questa fase storica, il 76% giudica le quattro ruote il mezzo di trasporto più sicuro per ridurre le interazioni con altre persone e le occasioni di contatto, e oltre 6 su 10 non ...