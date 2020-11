Coronavirus, Conte: “Mi aspetto Rt intorno a 1”. Ma Fontana attacca: “Vogliono la Lombardia zona rossa fino al 3” (Di venerdì 27 novembre 2020) Conte al ‘TG5’: “Mi aspetto un indice Rt intorno all’1”. Ma Fontana attacca: “Vogliono la Lombardia zona rossa fino al 3 dicembre”. ROMA – Intervenuto ai microfoni del TG5, il premier Conte si è proiettato sul prossimo monitoraggio: “Mi aspetto un Rt intorno all’1. Sarebbe un bel segnale e mi attendo che molte regioni che oggi sono rosse diventino gialle o arancioni. Sarebbe un bel segnale“. Il presidente del Consiglio ha affrontato anche altri argomenti: “Le misure stanno funzionando, ma non possiamo abbassare la guardia . Sarà un Natale diverso da vivere con forza e senso di responsabilità . Recovery Fund? Mi aspetto una fumata bianca nel ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020)al ‘TG5’: “Miun indice Rtall’1”. Malaal 3 dicembre”. ROMA – Intervenuto ai microfoni del TG5, il premiersi è proiettato sul prossimo monitoraggio: “Miun Rtall’1. Sarebbe un bel segnale e mi attendo che molte regioni che oggi sono rosse diventino gialle o arancioni. Sarebbe un bel segnale“. Il presidente del Consiglio ha affrontato anche altri argomenti: “Le misure stanno funzionando, ma non possiamo abbassare la guardia . Sarà un Natale diverso da vivere con forza e senso di responsabilità . Recovery Fund? Miuna fumata bianca nel ...

