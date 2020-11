Coronavirus, Conte: “Abbiamo esaminato i dati della curva, novità nel pomeriggio” (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppe Conte è intervenuto all’evento Generazione energia parlando dell’emergenza Coronavirus e poi concentrandosi sul tema dell’incontro. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto all’evento Generazione energia parlando dell’emergenza Coronavirus e delle notività attese per la giornata del 27 novembre. Di seguito il video dell’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Coronavirus, Conte all’evento Generazione energia: “novità nel pomeriggio” “Sono ore impegnative. Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare insieme la curva epidemiologica per valutare gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è l’aggiornamento del sistema di monitoraggio ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppeè intervenuto all’evento Generazione energia parlando dell’emergenzae poi concentrandosi sul tema dell’incontro. Il Presidente del Consiglio Giuseppeè intervenuto all’evento Generazione energia parlando dell’emergenzae delle notività attese per la giornata del 27 novembre. Di seguito il video dell’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppeall’evento Generazione energia: “nel“Sono ore impegnative. Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare insieme laepidemiologica per valutare gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è l’aggiornamento del sistema di monitoraggio ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Ore impegnative, valutata curva epidemiologica. Nel pomeriggio novità” - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, Conte: 'Abbiamo esaminato la curva epidemiologica, novità a breve': 'Eravamo a consulto con i nostri esperti per v… - RepubblicaTv : Covid, Conte: 'Abbiamo esaminato la curva epidemiologica, novità a breve': 'Eravamo a consulto con i nostri esperti… - korfio : Governo: 'La mezzanotte di #Natale anticipata alle 22' Agnelli: 'La #Juventus festeggerà alle 24, sul campo'… -