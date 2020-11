Coronavirus, Conferenza Episcopale Italiana pronta per una collaborazione per quanto riguarda le celebrazioni di Natale (Di venerdì 27 novembre 2020) La Cei è pronta a collaborare sulle messe per Natale con il governo. Cei: “Sulle messe di Natale pronti a collaborare con il governo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) La Cei èa collaborare sulle messe percon il governo. Cei: “Sulle messe dipronti a collaborare con il governo” su Notizie.it.

LuigiF97101292 : RT @RaiNews: 'Io sarei per riaprire la #scuola già in dicembre, ma su questi temi non si possono fare cose diverse uno dall'altro', ha dett… - bracco72 : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: alle 17.30 conferenza stampa con la Task force. Si parlerà delle decisioni della Giunta, per la maggior… - FabriFasanella : Lombardia in zona arancione: gli effetti saranno validi a partire da questa domenica nonostante l'annuncio di oggi.… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'Io sarei per riaprire la #scuola già in dicembre, ma su questi temi non si possono fare cose diverse uno dall'altro', ha dett… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: alle 17.30 conferenza stampa con la Task force. Si parlerà delle decisioni della Giunta, per la maggior… -