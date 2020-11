Coronavirus Campania, Comune salernitano vieta fumo e consumo di cibi all'aperto. LIVE (Di venerdì 27 novembre 2020) ... inclusa la Campania, eppure vedendo gli assembramenti ieri sera fuori dallo stadio di Napoli per omaggiare la memoria di Maradona non leggo dichiarazioni a riguardo del premier Conte e del ministro ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) ... inclusa la, eppure vedendo gli assembramenti ieri sera fuori dallo stadio di Napoli per omaggiare la memoria di Maradona non leggo dichiarazioni a riguardo del premier Conte e del ministro ...

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - anggiub : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, in Campania Rt sotto l’1: si va verso la zona arancione - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus in Campania, nuova proroga alla chiusura delle scuole a Somma Vesuviana. LIVE - VoceAmicaItalia : Regioni alla ‘prova’ del cambio di fascia: #Lombardia, #Piemonte, #Campania sperano: - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus: 822 decessi, un enormità. 29.003 nuovi casi su 232mila tamponi. Dei nuovi casi, 5.697 in #Lombardia,… -