(Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Indiminuiscono i ricoverati per Covid19 sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9) considerando il saldo tra dimessi e nuovi ingressi. Sono oltre 15mila, invece, i guariti e i dimessi. In tutto ci sono 925 pazienti in rianimazione, negli altri reparti 7.869.

bizcommunityit : Coronavirus, in Emilia-Romagna, oggi 66 morti. Calano i ricoveri - TV7Benevento : Coronavirus: calano ancora ricoveri in Lombardia (-127)... - teleischia : CORONAVIRUS. DATI CAMPANIA DEL 27 NOVEMBRE, CALANO POSITIVI E RICOVERATI - sergimagugliani : RT @lucarango88: ??Il bollettino della #Lombardia #27novembre #Covid_19 Calano TI e ricoveri (-9, -127) mentre sale, di poco, l'incidenza c… - lucarango88 : ??Il bollettino della #Lombardia #27novembre #Covid_19 Calano TI e ricoveri (-9, -127) mentre sale, di poco, l'inci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

Sono 28.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore ... oggi sono in totale 3.782 i posti letto in intensiva occupati. Calano anche i ricoverati con sintomi: 354 in meno ...Sono 1.566 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.635 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1.418. Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli att ...