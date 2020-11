Coronavirus, bollettino del 27 novembre: 827 morti (totale 53.677), 28.352 nuovi positivi, 3.782 ricoverati in terapia intensiva (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel periodo 4-17 novembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane Leggi su firenzepost (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel periodo 4-172020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08. Si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane

