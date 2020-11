Coronavirus | a Malpensa sdoganati 1 | 5 mln di test rapidi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Sdoganamento in tempi record di circa 1,5 milioni dirapidi per la diagnosi del Covid19 all'aeroporto di Milanoda parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il materiale medico (Rapigen) ha un valore di 4,5 milioni di euro e arriva dalla Corea del Sud: sarà destinato "alla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2", spiega la nota dell'Agenzia delle Dogane, "che continua a prestare il proprio servizio a salvaguardia della salute pubblica in collaborazione con altre Autorità preposte alla gestione dell'emergenza".