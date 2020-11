Coronavirus, 827 vittime in 24 ore. Calano ancora i nuovi contagi (+28.352) e le terapie intensive (-64) (Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino del 27 novembre La portata dei nuovi casi è ancora la stessa degli scorsi giorni. Nelle ultime 24 ore i nuovi pazienti registrati positivi al Coronavirus sono arrivati a 28.352, questi gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile. Un numero che conferma quel plateau di cui ha parlato anche l’epidemiologo Fabrizio Pregliasco nella nostra rubrica Numeri in Chiaro. Ieri infatti il numero di nuovi casi registrati era 29.003. Le vittime in tutto sono 53.677, quindi rispetto a ieri ci sono 827 decessi in più legati al Covid. È la soglia più alta raggiunta in questa seconda ondata, visto che ieri il numero delle vittime era 822. Cala il numero delle terapie intensive, sono 64 in meno rispetto a ieri. Il totale è ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino del 27 novembre La portata deicasi èla stessa degli scorsi giorni. Nelle ultime 24 ore ipazienti registrati positivi alsono arrivati a 28.352, questi gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile. Un numero che conferma quel plateau di cui ha parlato anche l’epidemiologo Fabrizio Pregliasco nella nostra rubrica Numeri in Chiaro. Ieri infatti il numero dicasi registrati era 29.003. Lein tutto sono 53.677, quindi rispetto a ieri ci sono 827 decessi in più legati al Covid. È la soglia più alta raggiunta in questa seconda ondata, visto che ieri il numero delleera 822. Cala il numero delle, sono 64 in meno rispetto a ieri. Il totale è ...

