Coronavirus: 510 nuovi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 27 novembre 2020) L'assessorato regionale alla Sanità ha comunicato il bollettino odierno relativo all'emergenza Coronavirus. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 510 nuovi casi (di età compresa tra 11 mesi e 95 ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 27 novembre 2020) L'assessorato regionale alla Sanità ha comunicato il bollettino odierno relativo all'emergenza. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 510casi (di età compresa tra 11 mesi e 95 ...

