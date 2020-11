Coronavirus, 37mila contagi e 698 morti in Brasile (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 698 le vittime di Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, per un totale di 171.497 morti dall'inizio della pandemia. Lo rivelano i media locali. I nuovi contagi sono stati 37.672, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 698 le vittime diregistrate nelle ultime 24 ore in, per un totale di 171.497dall'inizio della pandemia. Lo rivelano i media locali. I nuovisono stati 37.672, ...

Coronavirus nel mondo, superati i 60 milioni di casi. Più di 2.400 morti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Si tratta del numero piu' alto di decessi degli ultimi sei mesi. Il Paese, contemporaneamente, ha registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19. Argentina, più di 37 mila vittime L'Argentina ha ...

