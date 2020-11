Coppa Italia, ufficiale il ko a tavolino per il Brescia: sarà Napoli-Empoli agli ottavi (Di venerdì 27 novembre 2020) sarà Napoli-Empoli agli ottavi di finale di Coppa Italia.L'Empoli stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, pur non avendo disputato il match contro il Brescia. La compagine lombarda, alle prese con nuovi casi di positività al Covid-19, non si è infatti presentato al "Castellani" per disputare il match del quarto turno. Questa mattina diramato il comunicato del Giudice Sportivo in cui ufficializza la sconfitta a tavolino e la conseguente eliminazione dalla competizione dei biancazzurri."Gara Soc- Empoli - Soc. BresciaIl Giudice Sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020)di finale di.L'stacca il pass per glidi finale di, pur non avendo disputato il match contro il. La compagine lombarda, alle prese con nuovi casi di positività al Covid-19, non si è infatti presentato al "Castellani" per disputare il match del quarto turno. Questa mattina diramato il comunicato del Giudice Sportivo in cui ufficializza la sconfitta ae la conseguente eliminazione dalla competizione dei biancazzurri."Gara Soc-- Soc.Il Giudice Sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa ...

