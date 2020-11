Coppa Italia, sorteggio ottavi di finale: Juve in casa, Inter in trasferta (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lega di Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto i sorteggi dei campi degli ottavi di finale di Coppa Italia. Questi gli accoppiamenti Atalanta-Cagliari Lazio-Parma Napoli-Empoli Roma-Spezia Fiorentina-Inter Milan-Torino Sassuolo-SPAL Juventus-Genoa Foto: logo Coppa Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lega di Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto i sorteggi dei campi deglididi. Questi gli accoppiamenti Atalanta-Cagliari Lazio-Parma Napoli-Empoli Roma-Spezia Fiorentina-Milan-Torino Sassuolo-SPALntus-Genoa Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

