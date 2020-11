Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo: cinque squalificati (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono cinque gli squalificati del Giudice Sportivo dopo i sedicesimi di Coppa Italia: Pulgar, Sansone, Adrien Silva, Okoli ed Ermellino Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare dei sedicesimi di finale della Coppa Italia, che si sono disputate questa settimana. Sono stati fermati per una giornata cinque giocatori in vista degli ottavi: Pulgar (Fiorentina), Sansone (Bologna), Adrien Silva (Sampdoria), Okoli (Spal) e Armellino (Monza). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Sonoglideldopo i sedicesimi di: Pulgar, Sansone, Adrien Silva, Okoli ed Ermellino Sono arrivate ledeldopo le gare dei sedicesimi di finale della, che si sono disputate questa settimana. Sono stati fermati per una giornatagiocatori in vista degli ottavi: Pulgar (Fiorentina), Sansone (Bologna), Adrien Silva (Sampdoria), Okoli (Spal) e Armellino (Monza). Leggi su Calcionews24.com

