Coppa Italia Juventus, ufficiale: l’avversario sarà il Genoa, ecco la data (Di venerdì 27 novembre 2020) Coppa Italia Juventus – Ricomincia la scalata verso la Coppa Italia per la Juventus. Dopo la finale persa contro il Napoli, dalla Juve di Sarri, il nuovo ciclo creato da Pirlo dovrà passare anche da una grande prestazione in Coppa Italia. Molte squadre hanno già iniziato da due turni a giocare in Coppa, mentre la Juventus scenderà in campo direttamente dagli ottavi. Ieri sera è stato svelato il suo avvversario. Coppa Italia Juventus, sarà il Genoa: ecco quando Ieri occhi puntati su Marassi per la partita del Quarto Turno di Coppa Italia, “derby della Lanterna” tra Sampdoria e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 novembre 2020)– Ricomincia la scalata verso laper la. Dopo la finale persa contro il Napoli, dalla Juve di Sarri, il nuovo ciclo creato da Pirlo dovrà passare anche da una grande prestazione in. Molte squadre hanno già iniziato da due turni a giocare in, mentre lascenderà in campo direttamente dagli ottavi. Ieri sera è stato svelato il suo avvversario.ilquando Ieri occhi puntati su Marassi per la partita del Quarto Turno di, “derby della Lanterna” tra Sampdoria e ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - livescore : As a player: x2 Serie A ?????? x6 Coppa Italia ?????? x2 Supercoppa ?????? x2 European Cup Winners' Cup ?????? x1 UEFA Super C… - DiMarzio : #CoppaItalia, il #Genoa batte la #Sampdoria nel derby e accede agli ottavi di finale Tutti i risultati e gli accopp… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Coppa Italia / La Sampdoria nel primo tempo domina, poi stacca la spina: il Genoa rimonta e vince il derby (3-1) (di Franco… - firenzeviola_it : RT @AmoFiorentina: @firenzeviola_it #DePaul Ottima prestazione mercoledì in Coppa Italia..sia come regista che come mezz'ala. Non perdeva m… -