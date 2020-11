Coppa Italia: Fiorentina-Inter si giocherà al Franchi il 13 gennaio (Di venerdì 27 novembre 2020) Il sorteggio ha stabilito l'ordine degli ottavi di finale della Coppa Italia e i nomi delle squadre ospitanti. Appuntamento il 13 gennaio 2021. Questo il dettaglio delle otto sfide: Atalanta-Cagliari Fiorentina-Inter Juventus-Genoa Lazio-Parma Milan-Torino Napoli-Empoli Roma-Spezia Sassuolo-Spal. Rebic: due milioni e mezzo ai viola Leggi su firenzepost (Di venerdì 27 novembre 2020) Il sorteggio ha stabilito l'ordine degli ottavi di finale dellae i nomi delle squadre ospitanti. Appuntamento il 132021. Questo il dettaglio delle otto sfide: Atalanta-CagliariJuventus-Genoa Lazio-Parma Milan-Torino Napoli-Empoli Roma-Spezia Sassuolo-Spal. Rebic: due milioni e mezzo ai viola

Inter : ?? | COPPA ITALIA Gli ottavi di #CoppaItalia si giocheranno in trasferta allo stadio 'Franchi' ?? - talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - SkySport : Coppa Italia, i sorteggi degli ottavi di finale: Juventus e Milan giocano in casa - Rossonerosemper : Giochi in casa in coppa Italia in casa il giovedì alle 17? Ti diamo un giorno di riposo extra. Giochi fuori casa i… - Dalla_SerieA : GIUDICE SPORTIVO, COPPA ITALIA - QUARTO TURNO ELIMINATORIO - -