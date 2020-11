Coppa Italia, Empoli-Brescia 3-0 a tavolino: i toscani affrontano il Napoli (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Giudice Sportivo ha comminato la sconfitta a tavolino per 0-3 al Brescia per la gara non disputata in Coppa Italia contro il Brescia Il Giudice Sportivo decide per il 3-0 a tavolino in Empoli-Brescia di Coppa Italia. I Bresciani avevano disertato la gara per tante assenze causa Covid. I toscani, dunque, affronteranno il Napoli agli ottavi di Coppa Italia. «Gara Soc- Empoli – Soc. BresciaIl Giudice Sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc. Brescia; visti l’art. 10 comma 4 CGS e l’art. 55 comma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Giudice Sportivo ha comminato la sconfitta aper 0-3 alper la gara non disputata incontro ilIl Giudice Sportivo decide per il 3-0 aindi. Ini avevano disertato la gara per tante assenze causa Covid. I, dunque, affronteranno ilagli ottavi di. «Gara Soc-– Soc.Il Giudice Sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc.; visti l’art. 10 comma 4 CGS e l’art. 55 comma ...

talkSPORT : Rest in peace, Diego Maradona ?? ?? 2x Serie A ?? 1986 World Cup ?? 1989 UEFA Cup ?? 1987 Coppa Italia ?? 1983 Copa Del… - livescore : As a player: x2 Serie A ?????? x6 Coppa Italia ?????? x2 Supercoppa ?????? x2 European Cup Winners' Cup ?????? x1 UEFA Super C… - Giacinti9 : La strada è quella giusta.. avanti così! Testa a domenica per la seconda di coppa Italia ?????? #acmilan #sempremilan… - yassine13880342 : RT @cmdotcom: #CoppaItalia, UFFICIALE: #Brescia ko a tavolino, agli ottavi sarà #Napoli-#Empoli - clikservernet : Brescia sconfitto a tavolino in Coppa Italia. Ai quarti Napoli-Empoli -