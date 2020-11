Convocati Juventus, sorpresa Pirlo: Ronaldo salta il Benevento (Di venerdì 27 novembre 2020) Convocati Juventus – A poco più di 24 ore da Benevento Juventus, Andrea Pirlo sorprende tutti. Il tecnico deve far fronte a diverse assenze tra cui Chiellini e Demiral, sembra recuperato Bonucci. Ma la notizia dell’ultima ora riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport avrebbe ricevuto da Pirlo un turno di riposo. Infatti il tecnico non lo ha convocato per la trasferta campana. Convocati Juventus, out Ronaldo Come riportato da Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo di Sky Sport, Cristiano Ronaldo non è convocato per la sfida col Benevento e non andrà con la squadra in Campania per un turno di riposo. Dopo aver sempre giocato dal rientro ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 novembre 2020)– A poco più di 24 ore da, Andreasorprende tutti. Il tecnico deve far fronte a diverse assenze tra cui Chiellini e Demiral, sembra recuperato Bonucci. Ma la notizia dell’ultima ora riguarda Cristiano. Il portoghese infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport avrebbe ricevuto daun turno di riposo. Infatti il tecnico non lo ha convocato per la trasferta campana., outCome riportato da Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo di Sky Sport, Cristianonon è convocato per la sfida cole non andrà con la squadra in Campania per un turno di riposo. Dopo aver sempre giocato dal rientro ...

