Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli italiani fanno il conto alla rovescia per il nuovo Dpcm del 4 dicembre annunciato dal Presidente Conte. I nodi da sbrigliare sono tanti: dalle misure per le festività ai nuovi colori delle regioni. Vediamo quali potrebbero essere le linee guida del decreto. Si vietano gli spostamenti anche in fascia gialla, possibili cambi di colore per le regioni rosse, ma feste Contenute. Per le scuole superiori, invece, si tornerà in presenza soltanto da gennaio. "Mi aspetto un rt che scenda ad uno, e che regioni rosse passino ad arancioni o gialle", queste le parole di Giuseppe Conte. Leggi anche: Coronavirus in Italia, ci sarà la settimana bianca? La decisione spetta a Bruxelles, ecco le ipotesi La curva dei contagi sta ...

