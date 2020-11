CONI | Malagò | “Angosciato per lo Sport italiano La politica e il lavoro di Spadafora…”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 27 novembre 2020) Parola a Giovanni."Sono angosciato, abbiamo allontanato una o due generazioni alloper Covid e altro. Provo profonda amarezza nel vedere che lainvece di sistemare l'enorme problema delle palestre chiuse e dell'assoluta mancanza dinelle scuole, si occupa d'altro. Loa scuola è una barca abbandonata in mezzo al mare e noi ne pagheremo delle conseguenze immense".Sono le parole del presidente delGiovanniche, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, esprime le sue preoccupazioni per losoffermandosi sull'impatto del Coronavirus su quest'ultimo.Il numero uno delsi è poi soffermato sulsvolto dal Ministro dello ...