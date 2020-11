Confesercenti Campania lancia la pizza solidale: aderiscono decine di imprese della ristorazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Confesercenti Campania lancia la pizza solidale: domani, sabato 28 novembre, i pizzaioli e i ristoratori di Napoli consegneranno a pranzo 500 pizze alla Mensa della Caritas di Piazza del Carmine per donarle, insieme ad altrettante bevande, ai bisognosi. Un’iniziativa organizzata da Confesercenti Campania, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Crea e con Padre Francesco Sorrentino, parroco della Basilica santuario del Carmine Maggiore e anima della mensa. Sarà un pranzo diverso, “solidale”, per tutti coloro che ne hanno bisogno. «E’ un modo per ribadire che i nostri esercenti – sottolinea Vincenzo Schiavo – hanno grande attenzione per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020)la: domani, sabato 28 novembre, iioli e i ristoratori di Napoli consegneranno a pranzo 500 pizze alla MensaCaritas di Piazza del Carmine per donarle, insieme ad altrettante bevande, ai bisognosi. Un’iniziativa organizzata da, con il presidente Vincenzo Schiavo in testa, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Crea e con Padre Francesco Sorrentino, parrocoBasilica santuario del Carmine Maggiore e animamensa. Sarà un pranzo diverso, “”, per tutti coloro che ne hanno bisogno. «E’ un modo per ribadire che i nostri esercenti – sottolinea Vincenzo Schiavo – hanno grande attenzione per ...

