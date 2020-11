Conferenza piloti Gp Bahrain: le parole dei piloti (Di venerdì 27 novembre 2020) La Formula riaccenderà i motori in occasione del Gp del Bahrain. Terz’ultimo appuntamento della stagione, con il mondiale vinto da Lewis Hamilton e dalla scuderia Mercedes. Tuttavia, le scuderie sfrutteranno le gare restanti per guadagnare punti importanti in chiave campionato e provare gli aggiornamenti, in vista della prossima stagione. Di seguito, la Conferenza piloti del Gp del Bahrain. Conferenza piloti Gp Bahrain: la Ferrari punta al podio? Il gran premio di Turchia, ha consegnato a Sebastian Vettel il primo podio della stagione. La vettura è sembrata molto più competitiva rispetto alla maggior parte delle gare di questa stagione. La Ferrari, punta a riconfermarsi anche nel weekend asiatico. Queste le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) La Formula riaccenderà i motori in occasione del Gp del. Terz’ultimo appuntamento della stagione, con il mondiale vinto da Lewis Hamilton e dalla scuderia Mercedes. Tuttavia, le scuderie sfrutteranno le gare restanti per guadagnare punti importanti in chiave campionato e provare gli aggiornamenti, in vista della prossima stagione. Di seguito, ladel Gp delGp: la Ferrari punta al podio? Il gran premio di Turchia, ha consegnato a Sebastian Vettel il primo podio della stagione. La vettura è sembrata molto più competitiva rispetto alla maggior parte delle gare di questa stagione. La Ferrari, punta a riconfermarsi anche nel weekend asiatico. Queste le ...

MoliPietro : Conferenza piloti Gp Bahrain: le parole dei piloti - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Mercedes: anche #Bottas conferma l'idea di #Hamilton secondo cui i punti di divario tra i due in classifica non… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Mercedes, #Hamilton: “Non è facile essere il mio compagno di squadra” - lookatbald : RT @SalpadrinoT: Momento cringe alla Conferenza Piloti F1: Giornalista: Lewis, Franz Tost dice che i piloti di F1 non dovrebbero guadagnare… - MarS92__ : RT @SalpadrinoT: Momento cringe alla Conferenza Piloti F1: Giornalista: Lewis, Franz Tost dice che i piloti di F1 non dovrebbero guadagnare… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza piloti Conferenza piloti Gp Bahrain: le parole dei piloti Periodico Daily - Notizie il team princial Alpha Tauri [VIDEO]

Gaffe di Hamilton in conferenza stampa in Bahrain. Un giornalista gli dice che Franz Tost vorrebbe un tetto per gli stipendi, e il campionissimo sembra spiazzato: Ma chi è?

F1 in Bahrein: la Ferrari nel deserto per un finale in rimonta. Binotto a Maranello accelera per il progetto del 2021

Il Cavallino punta al terzo posto fra i costruttori, obiettivo difficile su piste non favorevoli. Sakhir esalta trazione, motore e stabilità aerodinamica ...

Gaffe di Hamilton in conferenza stampa in Bahrain. Un giornalista gli dice che Franz Tost vorrebbe un tetto per gli stipendi, e il campionissimo sembra spiazzato: Ma chi è?Il Cavallino punta al terzo posto fra i costruttori, obiettivo difficile su piste non favorevoli. Sakhir esalta trazione, motore e stabilità aerodinamica ...