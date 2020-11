Concorso scuola: candidato con smart-watch escluso, ricorre in tribunale. Cosa hanno detto i giudici (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza 16 novembre 2020, n. 7068) ha disposto che dal divieto di introdurre o usare "qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati", disposto per le prove di selezione al Concorso per DS, non discende il divieto di indossare smart-watch, se tale dispositivo non risulta idoneo a memorizzare e/o trasmettere dati, in quanto non dotato di propria connettività. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza 16 novembre 2020, n. 7068) ha disposto che dal divieto di introdurre o usare "qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati", disposto per le prove di selezione alper DS, non discende il divieto di indossare, se tale dispositivo non risulta idoneo a memorizzare e/o trasmettere dati, in quanto non dotato di propria connettività. L'articolo .

