"Con me gli over sessanta d'Italia realizzano il loro sogno di cantare" - (Di venerdì 27 novembre 2020) Paolo Scotti Da stasera su Raiuno "The Voice Senior": più che un talent, una rivincita Non lancerà un nuovo divo canoro. Non cercherà di scoprire la prossima popstar. E, per quanto singolare appaia, è soprattutto la crudezza dei tempi a spiegare il senso riposto di The Voice Senior: «Non un talent. Ma la celebrazione della generazione che più di ogni altra ha pagato il suo tributo al Covid spiega Antonella Clerici (da stasera su Raiuno alla guida della versione over 60 del celebre show vocale) Quando me l'hanno presentato in questa chiave, ho detto subito: lo faccio. È bello occuparsi di chi vive la seconda parte della sua esistenza. Tanto più in un'epoca in cui questo può voler dire molte cose». Ecco dunque nei panni di grintosi rockettari, o suadenti melodici, interpreti giunti alla bella età di... «sessanta il più giovane, 84 il più ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Paolo Scotti Da stasera su Raiuno "The Voice Senior": più che un talent, una rivincita Non lancerà un nuovo divo canoro. Non cercherà di scoprire la prossima popstar. E, per quanto singolare appaia, è soprattutto la crudezza dei tempi a spiegare il senso riposto di The Voice Senior: «Non un talent. Ma la celebrazione della generazione che più di ogni altra ha pagato il suo tributo al Covid spiega Antonella Clerici (da stasera su Raiuno alla guida della versione60 del celebre show vocale) Quando me l'hanno presentato in questa chiave, ho detto subito: lo faccio. È bello occuparsi di chi vive la seconda parte della sua esistenza. Tanto più in un'epoca in cui questo può voler dire molte cose». Ecco dunque nei panni di grintosi rockettari, o suadenti melodici, interpreti giunti alla bella età di... «il più giovane, 84 il più ...

Pontifex_it : Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori… - ilriformista : L’onestà è andata in fumo @PieroSansonetti @Mov5Stelle #IQOS - diegofornero : Per sempre nella storia del calcio, nell'Olimpo con gli Dei del pallone. Riposa in pace, Diego Armando #Maradona. - LediMarton : RT @ferraralberto: Non sei solo al mondo e non sai tutto, vale sempre la pena ascoltare gli altri, ognuno sa qualcosa che tu non sai, ma si… - albyfagnano : RT @GagliardoneS: Guardavo la gente al supermercato poco fa.. Tutti con la mascherina, quasi come robot che compiono gli stessi gesti, sgua… -

Ultime Notizie dalla rete : Con gli Azzolina: “Mi manca insegnare, mi manca il confronto quotidiano con gli studenti” [VIDEO] Orizzonte Scuola Messa di Natale alle 22: «Gesù bambino può nascere prima»

Così la pensa il ministro per gli Affari Regionali Boccia secondo cui il coprifuoco va mantenuto anche durante le festività. Il tema, insieme agli altri nodi caldi, si discuterà al summit di oggi a Pa ...

jardin de bella vista

27 nov 00:17 Maradona sepolto al termine della cerimonia privata Diego Armando Maradona è stato sepolto nel cimitero di ' Jardin de Bella Vista '. Ne danno notizia le tv locali che hanno seguito per .

Così la pensa il ministro per gli Affari Regionali Boccia secondo cui il coprifuoco va mantenuto anche durante le festività. Il tema, insieme agli altri nodi caldi, si discuterà al summit di oggi a Pa ...27 nov 00:17 Maradona sepolto al termine della cerimonia privata Diego Armando Maradona è stato sepolto nel cimitero di ' Jardin de Bella Vista '. Ne danno notizia le tv locali che hanno seguito per .