Comunicato della redazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Le redattrici e i redattori di HuffPost in seguito alle polemiche sulla mancata pubblicazione del post della parlamentare Laura Boldrini intendono sottolineare quanto segue; La storia del giornale testimonia il ruolo centrale rappresentato a sostegno del pluralismo, della libertà dell'informazione e dei diritti di tutti;Valori che informano il nostro lavoro quotidiano anche oggi. Respingiamo gli attacchi di queste ore alla nostra testata, che riteniamo pretestuosi e infondati.

