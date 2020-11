Complesso di Santa Sofia | si aggiorna il Piano di gestione del sito UNESCO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – L’assessora alla Cultura e presidente dell’Associazione Italia Langobardorum, Rossella Del Prete, rende noto che proseguono le attività dimento deldi“Longobards in Italy: Places of Power (568–774 A.D.)”,di rete nel quale è inserita la Chiesa ed ildidi Benevento, e le attività di preparazione delle celebrazioni per il decennale dell’inserimento del “seriale” nella World Heritage List (WHL) dell’(avvenuta nel giugno 2011). “La settimana – spiega l’assessora Del Prete – si è aperta con il consiglio di amministrazione “Italia Langobardorum”, l’associazione costituita dai sette Comuni sui ...