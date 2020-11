Como | doveva essere in carcere a Milano per furto e invece era a spasso di notte in centro

gherbitz : @bestpartsipanti Ma chi è che ne parla?! Quandomai? Giusto un pò di Agiua (como la echiama su amiga) perché era il… -

Ultime Notizie dalla rete : Como doveva

Il Giorno

Como, 27 novembre 2020 - Nonostante fosse stato emessa a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere era in giro a spasso per Como, per di più di notte e insieme a u ...Pasquale Giudice ha 63 anni, vive a Como ed è un senzatetto. Giovedì 19 novembre è stato multato dalla polizia per non aver rispettato il dpcm che prevede l'uscita di casa solo per comprovati motivi.