Commissario Calabria, un'odissea: da Miozzo 'troppe condizioni', e l'ipotesi Mostarda 'avvelena' il M5s (Di venerdì 27 novembre 2020) Non c'è niente da fare: in Italia tutto quello che sulla carta sembra 'semplice', poi in realtà si rivela un'odissea. Il problema è che poi a pagarne le conseguenze – tanto per cambiare – sono i cittadini. Ora, la questione del Commissario alla sanità calabrese. Passano i giorni, le settimane e, benché si continui ad affermare che è una situazione da risolvere al più presto, nulla sembra cambiare. E siamo in piena emergenza Covid! Ora, dopo il caos dei giorni scorsi, con Gino Strada all'impasse, quando sembrava che il governo avesse chiuso il cerchio in merito alla figura dell'attuale coordinatore del Cts, Agostino Miozzo (nella foto), tutto è nuovamente crollato. A quanto si apprende infatti, Miozzo 'avrebbe posto troppe condizioni' rispetto 'all'accollo' della sanità calabrese.

matteosalvinimi : Ma bastaaa. Quinto “commissario” per la Sanità in #Calabria che salta in un mese. Il governo scelga un Calabrese e… - matteosalvinimi : #Salvini: Sulla Calabria il Governo dovrebbe darsi una mossa, sta facendo una figura imbarazzante. La domanda è: ma… - MatteoRichetti : Riusciranno a nominare un commissario? Ricordo che siamo in piena emergenza sanitaria e la Calabria rischia di rima… - silvia92745700 : RT @morgante_ant: Rosy Bindi commissario sanità Calabria! Non è @lercionotizie - matildesjt : RT @Cartabellotta: #Calabria: non è ancora chiaro se ??non ci VUOLE andare nessuno? ??non ci PUÒ andare nessuno? ??non ci DEVE andare nessuno… -