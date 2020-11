Commissario Calabria, anche l’ipotesi di Agostino Miozzo salta. Il coordinatore del Cts aveva chiesto poteri in deroga (Di venerdì 27 novembre 2020) Se non fosse una questione delicatissima e importante la potremmo chiamare una telenovela, ma non è ancora stato scelto il Commissario alla Sanità per la Calabria. È saltata anche l’ipotesi che a rivestire l’incarico fosse Agostino Miozzo, coordinatore del Cts. Il chirurgo, con un un curriculum internazionale da mesi al vertice del comitato tecnico scientifico, avrebbe chiesto al premier Giuseppe Conte di poter essere investito dell’incarico avendo poteri in deroga, ma la sua condizione sarebbe stata ritenuta non ricevibile. Solo questa mattina Miozzo a una domanda precisa mentre era ospito di Radio Capital aveva detto: “Io Commissario in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Se non fosse una questione delicatissima e importante la potremmo chiamare una telenovela, ma non è ancora stato scelto ilalla Sanità per la. Ètache a rivestire l’incarico fossedel Cts. Il chirurgo, con un un curriculum internazionale da mesi al vertice del comitato tecnico scientifico, avrebbeal premier Giuseppe Conte di poter essere investito dell’incarico avendoin, ma la sua condizione sarebbe stata ritenuta non ricevibile. Solo questa mattinaa una domanda precisa mentre era ospito di Radio Capitaldetto: “Ioin ...

