Commercialisti | a confronto con politica e istituzioni su tutela cittadini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Labitalia) - “Il nostro Paese sta per affrontare un percorso importante di riforma delle politiche fiscali. Ha già fatto un passo in avanti individuando come primo pilastro della riforma l'approvazione del 'Family act'. Ecco, ad esempio, perché proponiamo la decontribuzione delle spese per la formazione e l'istruzione”. Lo ha detto, come riporta una nota, Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, in apertura del XVII convegno nazionale 'Obiettivo futuro - Professioniper ladei' organizzato dall'Associazione nazionale, presieduta da Marco Cuchel. "Lavoriamo alla costruzione di una cittadinanza attiva di cui tutta la collettività potrà godere. L'assegno unico universale, per citare un ...