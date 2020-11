Clementino | la storia | la carriera e gli amori del rapper

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre 2020 arriva The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Tra i giudici dell’edizioni italiana c’è anche. Si appassiona sin da giovane al rap e vince varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006. Entra quindi nella Lynx Records, etichetta con la quale nel 2006 pubblica Napolimanicomio. Tre anni dopo, nel 2009 entra a far parte dei Videomind, sotto l’etichetta Relief Records EU proprio con quest’ultima pubblica nel 2011 l’album I.E.N.A.. Nel 2012 collabora con Fabri Fibra, con cui forma il duo Rapstar e pubblica Non è gratis. Nel 2013 ilpubblica il suo primo disco solista, il cui titolo è Mea culpa: il disco riscuote molto successo e viene certificato disco d’oro.partecipa alla prima ...

E inoltre le è piaciuto, in questo momento storico, dare voce agli over 60 ... The Voice Senior celebra la categoria âgé. I coach: Clementino, D’Alessio, Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine I coach ...Sull’onda di sei edizioni di “ The Voice Of Italy ”, in onda su Rai Due dal 2013, con avvicendamenti alla conduzione ( Fabio Troiano, Federico Russo, Costantino della Gherardesca fino a Simona Ventura ...