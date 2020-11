Clementino | chi è | età | altezza | peso | nome vero | origini | fidanzata

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sono anni chegravita attorno alla scena rap, stregando i suoi colleghi con freestyle originali e colmi d’ironia dal tocco partenopeo, e chi la segue o ne fa parte lo sa bene. Tuttavia il suoe proprio trampolino di lancio risale a pochi anni fa, esattamente al 2013, quando ha conquistato il pubblico al Music Summer Festival con il brano O vient. Oggi lo ricordiamo spesso anche in televisione, ad esempio a Pechino Express nel 2014 o come giudice del talent The Voice Senior nel 2020. Il suoè Clemente Maccaro e si fa anche chiamare Iena bianca. Il motivo?sente di essere simile all’animale quando è intento nei suoi mitici freestyle, durante cui non lascerebbe nemmeno la carcassa dell’avversario: proprio come farebbe una iena. I suoi primi esordi musicali sono ...