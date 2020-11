Claudio Baglioni e Paola Massari, dopo anni lei lo confessa: “Gli ho dato tutto quello che potevo…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Con oltre 55 milioni di album venduti in tutto il mondo, Claudio Baglioni è una pietra miliare della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi, ‘Questo piccolo grande amore‘; non tutti sanno che ad ispirarlo, è stata la sua ex moglie Paola Massari. A distanza di anni si è tornato a parlare delle cause che hanno portato alla rottura tra i due. Claudio Baglioni e Paola Massari, la verità dopo anni: “Gli ho dato tutto quello che potevo…” Quella tra Claudio Baglioni e Paola Massari è stata una relazione intensa quanto riservata: il ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 27 novembre 2020) Con oltre 55 milioni di album venduti inil mondo,è una pietra miliare della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi, ‘Questo piccolo grande amore‘; non tutti sanno che ad ispirarlo, è stata la sua ex moglie. A distanza disi è tornato a parlare delle cause che hanno portato alla rottura tra i due., la veritàhocheQuella traè stata una relazione intensa quanto riservata: il ...

ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA - SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21, dalla sala A di… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21 su @RaiRadio2 e… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA il nuovo attesissimo album di Claudio Baglioni in uscita il 4 dicembre: la tracklist!… - radiosiciliarse : Claudio Baglioni - Ragazza Di Campagna - bumbiMediaPress : RT @ClaudioBaglioni: IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA - SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21, dalla sala A di Via… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni Claudio Baglioni, la tracklist dell'album "In Questa Storia Che è La Mia" Sky Tg24 Claudio Baglioni e Paola Massari, dopo anni lei lo confessa: “Gli ho dato tutto quello che potevo…”

Claudio Baglioni e Paola Massari si sono sposati in gran segreto nel 1973. Nel 2008, però, i due hanno ufficializzato il divorzio.

In questa storia che è la mia, nuovo album per Claudio Baglioni

“IN QUESTA STORIA che è la mia”, il nuovo attesissimo album di CLAUDIO BAGLIONI, sedicesimo disco - realizzato in studio - della sua cinquantennale, straordinaria, carriera, a sette anni da "ConVoi".

Claudio Baglioni e Paola Massari si sono sposati in gran segreto nel 1973. Nel 2008, però, i due hanno ufficializzato il divorzio.“IN QUESTA STORIA che è la mia”, il nuovo attesissimo album di CLAUDIO BAGLIONI, sedicesimo disco - realizzato in studio - della sua cinquantennale, straordinaria, carriera, a sette anni da "ConVoi".