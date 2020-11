Cittadino italiano arrestato per auto-addestramento a fini terroristici (Di venerdì 27 novembre 2020) La polizia ha arrestato un Cittadino italiano residente nella provincia di Cosenza nell’ambito dell’indagine “Miraggio” condotta dalla direzione distrettuale antimafia e terrorismo. L’uomo è stato trovato con documenti e tutorial su come realizzare ordigni, conduzione di operazioni terroristiche e documenti sull’auto addestramento per il compimento di stragi e attentati ovvero video ed esecuzioni da parte dell’Isis e al Qaeda e documenti in lingua araba auto prodotti. Un auto-addestramento vero e proprio. auto-addestramento a fini terroristici L’operazione è stata coordinata dalla polizia su richiesta della Dda anti-terrorismo di Catanzaro. Le indagini e gli accertamenti sono ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020) La polizia haunresidente nella provincia di Cosenza nell’ambito dell’indagine “Miraggio” condotta dalla direzione distrettuale antimafia e terrorismo. L’uomo è stato trovato con documenti e tutorial su come realizzare ordigni, conduzione di operazioni terroristiche e documenti sull’per il compimento di stragi e attentati ovvero video ed esecuzioni da parte dell’Isis e al Qaeda e documenti in lingua arabaprodotti. Unvero e proprio.L’operazione è stata coordinata dalla polizia su richiesta della Dda anti-terrorismo di Catanzaro. Le indagini e gli accertamenti sono ...

