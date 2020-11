Cinema Palazzo, Rocca: occupazioni abusive legittimate da Raggi e M5S (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “A quanto pare per la Raggi c’e’ abusivismo e abusivismo, dipende dal colore della maglietta che indossi, ma a fare la differenza non dovrebbe essere questo aspetto ma bensi’ il rispetto per la legalita’ che ogni amministrazione dovrebbe pretendere”. A dichiararlo e’ Federico Rocca, responsabile regionale dei Dipartimento Sicurezza e Legalita’ di Fratelli d’Italia. “Nei giorni scorsi e’ stato sgomberato il nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo- afferma Rocca- e subito e’ partita la protesta della sinistra radicale e non, ovviamente ambienti che in tema di tolleranza delle occupazioni abusive sono maestri.” “Inutile ricordare le centinaia di occupazioni esistenti a Roma da 30 anni a questa parte che hanno visto protagonisti diversi ambienti della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – “A quanto pare per lac’e’ abusivismo e abusivismo, dipende dal colore della maglietta che indossi, ma a fare la differenza non dovrebbe essere questo aspetto ma bensi’ il rispetto per la legalita’ che ogni amministrazione dovrebbe pretendere”. A dichiararlo e’ Federico, responsabile regionale dei Dipartimento Sicurezza e Legalita’ di Fratelli d’Italia. “Nei giorni scorsi e’ stato sgomberato il nuovoa San Lorenzo- afferma- e subito e’ partita la protesta della sinistra radicale e non, ovviamente ambienti che in tema di tolleranza dellesono maestri.” “Inutile ricordare le centinaia diesistenti a Roma da 30 anni a questa parte che hanno visto protagonisti diversi ambienti della ...

lucianonobili : Volete sapere chi é davvero Virginia #Raggi? Bastano due immagini. Nella prima, in campagna elettorale, a chiedere… - Agenzia_Ansa : Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel qua… - fangbianmen : e aggiungiamo cinema palazzo dove la stessa #raggi tenne incontri pre elettorali quando faceva la sua campagna per… - trimpa48 : RT @screzia: una opportunista vera. e anche una grande s... Il Cinema Palazzo e le amnesie di Raggi. Oggi ringrazia per lo sgombero ma nel… - Signorasinasce : #Roma , la beffa del #CinemaPalazzo: rioccupato dopo un’ora ... -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Palazzo Sgombero cinema Palazzo, la proprietà: «Diventerà un teatro. Vorremmo Sgarbi direttore» Il Messaggero Gli sgomberi a Roma, parla il proprietario del Cinema Palazzo: "Non volevo lo sfratto"

"Sono pronto a una mediazione. Il Comune mi dia un immobile anche di valore inferiore". Dopo la marcia indietro di Raggi sullo sgombero, vertice in ...

Salvataggio Astra Il patrocinio del Comune per la raccolta fondi

Palazzo Cernezzi ha concesso il patrocinio alla raccolta fondi dell’associazione comasca Ente Cinema Como per sostenere il progetto di recupero del cinema Astra, finalizzato alla riapertura della stor ...

"Sono pronto a una mediazione. Il Comune mi dia un immobile anche di valore inferiore". Dopo la marcia indietro di Raggi sullo sgombero, vertice in ...Palazzo Cernezzi ha concesso il patrocinio alla raccolta fondi dell’associazione comasca Ente Cinema Como per sostenere il progetto di recupero del cinema Astra, finalizzato alla riapertura della stor ...