Cina-Australia | le tensioni commerciali affogano il vino

(Di venerdì 27 novembre 2020) Inveritas. Attorno alsi sviluppa l’ultimo capitolo dellepolitiche etra, una saga che va avanti da circa 8 mesi. In mezzo c’è stato di tutto, a cominciare dal Coronavirus, con la richiesta del primo ministrono di un’indagine indipendente sulle origini del virus. Quella mossa, insieme alla presa di posizione di Canberra contro le limitazioni alle libertà politiche e civili a Hong Hong e al fianco degli Usa contro le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, ha inasprito i rapporti tra i due pesi massimi dell’Indo-Pacifico, legati da una fitta trama di relazioni. L’ultimo colpo l’ha inflitto Pechino, che oggi ha annunciato l’innalzamento al 212,1% delle tariffe ...

In vino veritas. Attorno al vino si sviluppa l'ultimo capitolo delle tensioni politiche e commerciali tra Cina e Australia, una saga che va avanti da circa 8 mesi. In mezzo c'è stato di tutto, a ...