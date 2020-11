Ci sarà un’altra nuova stagione di Una mamma per amica? (Di venerdì 27 novembre 2020) Amatissima e altrettanto odiata, una serie come Una mamma per amica ha sicuramente negli anni attirato sempre parecchia attenzione. Dopo le sette stagioni originali andate in onda dal 2000 al 2007, Netflix ha ordinato nel 2016 uno speciale revival in quattro lunghi episodi, intitolato A Year in the Life. In queste settimane in cui i palinsesti americani cercano contenuti per supplire alle produzioni rinviate per il coronavirus, la rete The Cw sta mandando in onda proprio quella miniserie, attirando nuovamente fan e curiosi fra il pubblico mainstream. A maggior ragione tornano insistenti le ipotesi su un ulteriore ritorno delle Gilmore Girls e su questa eventualità si è espressa la creatrice Amy Sherman-Palladino. Durante un panel virtuale al Woodstock Film Festival, la sceneggiatrice ha confermato che la parola fine non è stata ancora ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) Amatissima e altrettanto odiata, una serie come Unaperha sicuramente negli anni attirato sempre parecchia attenzione. Dopo le sette stagioni originali andate in onda dal 2000 al 2007, Netflix ha ordinato nel 2016 uno speciale revival in quattro lunghi episodi, intitolato A Year in the Life. In queste settimane in cui i palinsesti americani cercano contenuti per supplire alle produzioni rinviate per il coronavirus, la rete The Cw sta mandando in onda proprio quella miniserie, attirandomente fan e curiosi fra il pubblico mainstream. A maggior ragione tornano insistenti le ipotesi su un ulteriore ritorno delle Gilmore Girls e su questa eventualità si è espressa la creatrice Amy Sherman-Palladino. Durante un panel virtuale al Woodstock Film Festival, la sceneggiatrice ha confermato che la parola fine non è stata ancora ...

