Chi è Vittorio Garrone | il ricco e affascinante compagno di Antonella Clerici

Vittorio Garrone, classe 1966, è un imprenditore di successo con un fatturato da miliardi di euro. Insieme ai due fratelli gestisce l'azienda fondata dal padre, la Erg, acronimo che significa Edoardo Raffinerie Garrone. Da qualche tempo, la famiglia Garrone si occupa anche di energia eolica e telefonia cellulare e domestica. Inoltre, Vittorio è presidente di Sodai Spa (Società Depurazione Acque Industriali Italia) e della Temple Engineering Srl. Nel tempo libero, Vittorio Garrone ama dedicarsi a due sue grandi passioni: cavalli e mobili d'epoca. Ha un allevamento di cavalli in Italia, la Tenuta Basini. e un altro in Francia. Garrone, inoltre, adora i cani. Qualche tempo fa, non a caso, la sua Antonella gli ha regalato un cucciolo di ...

