Chi è la bellissima Jasmine Carrisi, pronta per The Voice con papà Albano (Di venerdì 27 novembre 2020) Jasmine Carrisi è nata il 15 giugno del 2001, sotto il segno dei gemelli, e ha quindi 19 anni. E’ alta 1 metro e 66 centimetri. Jasmine è la prima figlia della coppia Carrisi-Lecciso, il secondogenito è Al Bano Junior, da tutti soprannominato Bido. Jasmine ha un ottimo rapporto con tutti i suoi fratelli ed è anche fidanzata da due anni con un suo coetaneo Giuseppe Caggiula. Nonostante i continui pettegolezzi che girano intorno alla sua famiglia, Jasmine è particolarmente legata a tutti i suoi fratelli. Sia quelli nati dalla precedente relazione di Albano con Romina Power, sia con Brigitta, nata da un’altra storia della Lecciso. Oltre che con Bido, ovviamente, con cui condivide entrambi i genitori. Jasmine Carrisi, figlia d’arte, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)è nata il 15 giugno del 2001, sotto il segno dei gemelli, e ha quindi 19 anni. E’ alta 1 metro e 66 centimetri.è la prima figlia della coppia-Lecciso, il secondogenito è Al Bano Junior, da tutti soprannominato Bido.ha un ottimo rapporto con tutti i suoi fratelli ed è anche fidanzata da due anni con un suo coetaneo Giuseppe Caggiula. Nonostante i continui pettegolezzi che girano intorno alla sua famiglia,è particolarmente legata a tutti i suoi fratelli. Sia quelli nati dalla precedente relazione dicon Romina Power, sia con Brigitta, nata da un’altra storia della Lecciso. Oltre che con Bido, ovviamente, con cui condivide entrambi i genitori., figlia d’arte, ha ...

