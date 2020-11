Chi è Imma Polese: la proprietaria del Castello delle Cerimonie stasera su Real Time per una nuova puntata (Di venerdì 27 novembre 2020) Imma Polese è la nuova proprietaria del Castello delle Cerimonie, villa protagonista del programma di Real Time dedicato ai matrimoni nel napoletano. Ecco qual è la sua storia e cosa vedremo stasera, alle ore 23.00, su Real Time. Imma Polese: curiosità, chi è e vita privata Imma Polese è la figlia di Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie. Con lui, il Castello a Sant’Antonio Abate (Napoli) parte con la collaborazione con il programma di Real Time, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Lo stesso Don ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 27 novembre 2020)è ladel, villa protagonista del programma didedicato ai matrimoni nel napoletano. Ecco qual è la sua storia e cosa vedremo, alle ore 23.00, su: curiosità, chi è e vita privataè la figlia di Antonio, il Boss. Con lui, ila Sant’Antonio Abate (Napoli) parte con la collaborazione con il programma di, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Lo stesso Don ...

