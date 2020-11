Chi è Guido Longo | il nuovo commissario alla Sanità della Calabria

(Di venerdì 27 novembre 2020), ex prefetto di Vibo Valentia, è il. La nomina è arrivata oggi, 27 novembre 2020, al termine del Consiglio dei Ministri. “Ilper lacalabrese è il prefetto. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesalegalità”, ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma chi è? Nato a Catania, ha 68 anni. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Catania ed è abilitato all’esercizioprofessione forense. Vincitore di ...

Chi è il prefetto Guido Longo? Per oltre 40 anni ha lavorato nell'amministrazione dell'Interno, ricoprendo importanti incarichi come Questore e come Prefetto. Il prefetto ...Guido Longo, nominato stasera commissario alla sanità in Calabria, ha 68 anni ed è nato a Catania. Si è laureato in giurisprudenza all’Università di ...