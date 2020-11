Champions League, ecco la favorita per la vittoria (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è conclusa ieri la quarta giornata dei gironi di Champions, con le italiane Juventus, Lazio e Atalanta che hanno ben figurato portando a casa i tre punti e facendo un ottimo passo avanti per la qualificazione agli ottavi (i bianconeri sono già qualificati), mentre purtroppo l’Inter con la sconfitta col Real ha ora pochissime chanches di superare il girone, essendo ultima a soli 2 punti. Grazie ai nostri colleghi di Bookmakerbonus.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali sitiscommesse per capire quali sono sulla carta le squadre favorite per alzare la coppa dalle grandi orecchie. BAYERN MONACO E CITY- Secondo i migliori siti scommesse la squadra favorita è il Bayern, quotato 3.50, che è seguito dal City di Guardiola a quota 5.00. Per il Bayern Monaco sarebbe la seconda Champions consecutiva e l’avversario più probabile ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è conclusa ieri la quarta giornata dei gironi di, con le italiane Juventus, Lazio e Atalanta che hanno ben figurato portando a casa i tre punti e facendo un ottimo passo avanti per la qualificazione agli ottavi (i bianconeri sono già qualificati), mentre purtroppo l’Inter con la sconfitta col Real ha ora pochissime chanches di superare il girone, essendo ultima a soli 2 punti. Grazie ai nostri colleghi di Bookmakerbonus.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali sitiscommesse per capire quali sono sulla carta le squadre favorite per alzare la coppa dalle grandi orecchie. BAYERN MONACO E CITY- Secondo i migliori siti scommesse la squadraè il Bayern, quotato 3.50, che è seguito dal City di Guardiola a quota 5.00. Per il Bayern Monaco sarebbe la secondaconsecutiva e l’avversario più probabile ...

