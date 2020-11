C’è una gang di cybercriminali che imita Robin Hood (senza successo) (Di venerdì 27 novembre 2020) La statua di Robin Hood (Pixabay)Rubare ai ricchi per dare ai poveri, come faceva Robin Hood? Ha senso descrivere così l’attività di Darkside, gruppo informatico criminale che nelle scorse settimane ha donato parte bottino, composto da criptovalute, a organizzazioni del terzo settore? Le buone intenzioni sono tutte da dimostrare, in questo caso. E quella che potrebbe sembrare una missione sulle orme del leggendario eroe inglese sembra avere i più semplici connotati di una studiata campagna di marketing. Certo è che nelle scorse settimane due onlus si sono viste recapitare sui loro conti correnti una donazione dal valore di 0,88 bitcoin, pari a 10mila dollari. La notizia è stata diffusa dal gruppo di criminali informatici, artefice della donazione, che ha pubblicato gli screenshot delle transazioni sulla propria pagina ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) La statua di(Pixabay)Rubare ai ricchi per dare ai poveri, come faceva? Ha senso descrivere così l’attività di Darkside, gruppo informatico criminale che nelle scorse settimane ha donato parte bottino, composto da criptovalute, a organizzazioni del terzo settore? Le buone intenzioni sono tutte da dimostrare, in questo caso. E quella che potrebbe sembrare una missione sulle orme del leggendario eroe inglese sembra avere i più semplici connotati di una studiata campagna di marketing. Certo è che nelle scorse settimane due onlus si sono viste recapitare sui loro conti correnti una donazione dal valore di 0,88 bitcoin, pari a 10mila dollari. La notizia è stata diffusa dal gruppo di criminali informatici, artefice della donazione, che ha pubblicato gli screenshot delle transazioni sulla propria pagina ...

