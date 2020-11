C’è anche Lucca Comics & Games nella nuova Feltrinelli di Milano (Di venerdì 27 novembre 2020) È stata inaugurato in questi giorni a Milano la nuova Feltrinelli di piazza Piemonte, uno spazio che promette di essere molto di più una tradizionale libreria: un luogo ibrido, infatti, aperto dopo tre mesi di lavori e che ingloba tante diverse esperienze culturali (dai libri alla musica, passando per i giochi e gli incontri dal vivo) passando anche senza soluzione di continuità dalla visita fisica in negozio alle possibilità di acquisto e informazione online. Un passo significativo per una delle più importanti librerie del gruppo Feltrinelli, che negli stessi giorni ha lanciato anche una piattaforma di formazione continua chiamata Feltrinelli Education. Ma nei locali rinnovati di piazza Piemonte c’è spazio anche per un’ulteriore esperienza, quella di ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) È stata inaugurato in questi giorni aladi piazza Piemonte, uno spazio che promette di essere molto di più una tradizionale libreria: un luogo ibrido, infatti, aperto dopo tre mesi di lavori e che ingloba tante diverse esperienze culturali (dai libri alla musica, passando per i giochi e gli incontri dal vivo) passandosenza soluzione di continuità dalla visita fisica in negozio alle possibilità di acquisto e informazione online. Un passo significativo per una delle più importanti librerie del gruppo, che negli stessi giorni ha lanciatouna piattaforma di formazione continua chiamataEducation. Ma nei locali rinnovati di piazza Piemonte c’è spazioper un’ulteriore esperienza, quella di ...

