Castellabate condivide l’iniziativa “IlluminiAMO” | balconi accesi per il Natale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Anchepromossa da Pippo Pelo per il Comune di Salerno, proponendo alla cittadinanza e ai commercianti di addobbare i propri, le facciate e le vetrine dei pubblici esercizi con luci natalizie. Un messaggio di speranza che scaldi l’atmosfera in questo periodo storico buio e difficile per tutti. L’amministrazione comunale, in considerazione del momento particolarmente delicato, ha deciso quest’anno di destinare i fondi solitamente spesi per le luminarie natalizie a scopi benefici e a servizio alla cittadinanza in difficoltà economica. Il Comune ha comunque previsto di collocare un semplice ma simbolico albero luminoso per ogni frazione die di attivare la ...