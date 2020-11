Caso Regeni, testimoni: era prigioniero dei servizi segreti egiziani (Di venerdì 27 novembre 2020) Alcune testimonianze raccolte dalla Procura di Roma che indaga sull'omicidio di Giulio Regeni hanno confermato che il ricercatore era finito nelle mani di uomini delle forze di sicurezza egiziane. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) Alcuneanze raccolte dalla Procura di Roma che indaga sull'omicidio di Giuliohanno confermato che il ricercatore era finito nelle mani di uomini delle forze di sicurezza egiziane. ...

NicolaPorro : Il governo minaccia ????-????????, ma da cinque anni non caviamo un ragno dal buco. Dai marò ai pescatori in Libia, ormai… - ItaliaViva : Caso Regeni, @matteorenzi : 'Non c'è giorno in cui non ricordi questa vicenda, senza dedicare un pensiero alla fami… - pif_iltestimone : Orgoglioso che abbia vinto gli #FPAawards2020, i premi giornalistici assegnati dalla stampa estera a Londra, il rep… - Gianluc54410558 : @beretta_g Senza ritegno ne vergogna. Chiuso pure il caso Regeni, sarà questo il motivo? Perché si? ?? - carlobertonati : RT @PossibileIt: Conte e AlSisi si sono sentiti qualche giorno fa: si è molto parlato sulla stampa della 'stretta' sul caso Regeni, ma poca… -