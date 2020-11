Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene. Salta il bonus Cig di Natale (Di sabato 28 novembre 2020) Il Cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall'8 dicembre : secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ipotizzato inizialmente, che ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Ildovrebbe partire in via sperimentale dall'8: secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primoipotizzato inizialmente, che ...

zazoomblog : Piano cashback si parte l’8 dicembre. Rimborso per gli acquisti di Natale e fino a 3mila euro di premio - #Piano… - infoiteconomia : Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene. Salta il bonus Cig di Natale - Jonas62712964 : RT @ilmessaggeroit: Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene - ilmessaggeroit : Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene - 1970Adrien : -